Bevor es ihn als Flüchtling nach Speyer verschlug, führte Ahmad Sakkal ein ganz normales Leben. Im Zentrum der syrischen Stadt Aleppo verbrachte er die meiste Zeit im Café. Dort maß er sich mit den Alten, den Schachspielern. Selbst syrischer Schachmeister wurde er.

Als Elektroingenieur schien Sakkals Zukunft gesichert. Er gründete eine Familie. Noch drei Jahre nach Ausbruch der syrischen Revolution harrte er im umkämpften Aleppo aus, bevor er 2015 über die Türkei als Flüchtling nach Deutschland kam.

Der Familienvater hat sich seitdem immer wieder neu erfinden müssen. Er war Lehrer, Lieferant, Lagerist. All diese Stationen brachten ihn schließlich nach Speyer. Seit 2022 verkauft er nun in der Bahnhofstraße jeden Tag frisch gebackene Teigwaren: syrischen Lahmacun und Vajita, türkischen Börek, Borak und Simit – und auch deutsche Backwaren fehlen nicht. Dazu gibt es Kaffee, Cappuccino und Co. Mittags kocht er außerdem immer eine Mahlzeit.

Mit seinem Café will Sakkal ein Stück Heimat mit den Speyerern teilen. Daher rührt der Name Sesam Bäckerei. Nach der Geschichtensammlung „1001 Nacht“ ist Sesam das Zauberwort, mit dem sich Ali Baba Zugang zu den Schätzen in einer Höhle verschaffte. Der Sesam sei zudem, ebenso wie das Schachspiel, von Indien über Arabien bis nach Deutschland gewandert und mit Begeisterung aufgenommen worden. Ob er selbst noch Schach spielt? Sein Café sei leider etwas ruhiger als damals in Aleppo, dennoch stehe das Brett immer bereit für eine Partie, sagt Sakkal mit einem Schmunzeln. Die Sesam Bäckerei in der Bahnhofstraße 39 ist täglich von 6 bis 18 Uhr geöffnet.