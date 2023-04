Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Voltigierer aus Schwegenheim sind immer für eine Überraschung gut. Das zeigten sie am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften im rheinhessischen Heidesheim. Eigentlich hätte das Team absagen wollen, so aber baumelten am Sonntagnachmittag Bronzemedaillen an Pferdeturnerinnen-Hälsen.

Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass es 2020 und 2021 keine Landesmeisterschaft der Voltigierer gab. Und weil das Virus immer noch grassiert und sich derzeit wieder viele Menschen infizieren,