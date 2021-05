„Wir sind stolz wie Bolle.“ Longenführerin Ute Veth strahlte über das ganze Gesicht. Denn die 13-jährige Maya Braunberger landete beim Preis der Zukunft am Bundesstützpunkt in Warendorf am Wochenende einen echten Coup: Die Pferdeturnerin des RFV Schwegenheim wurde nach zwei Umläufen Vierte, eine herausragende Platzierung.

„Ich hatte hier kein Platzierungsziel“, erzählte Braunberger, die sich über ihren Erfolg „sehr gefreut“ habe. Welche Leistung sie an diesen beiden Tagen vollbrachte, realisiert sie wohl erst, wenn sie zu Hause die Erlebnisse in der Pferdemetropole sacken lässt.

Die Gommersheimerin, 2017 aus Zeiskam nach Schwegenheim gewechselt, war am Samstagnachmittag vor ihrem Pflichtprogramm ein bisschen aufgeregter als sonst. Keck lief sie aber voran in den Zirkel, stellte sich vor dem Richtertisch auf, und schaute immer wieder mal nach hinten, ob Longenführerin Ute Veth und Pferd Dajan auch folgen.

Braunberger zog ihr Pflichtprogramm danach ohne Patzer durch. „Maya ist ein Turnierturner. Die zieht ihr Programm durch“, prophezeite ihre Trainerin Nadja Vogel schon vor dem Start. Die Equipechefin der Schwegenheimer Delegation behielt Recht.

Idealer Auftakt

Das Rüstzeug erwarb sich die junge Voltigiererin bei zwei Starts im Schwegenheimer S-Team bei den deutschen Meisterschaften 2018 und 2019. Mit 6,861 benoteten die Richter nun ihre Pflichtübungen wie Fahne, Mühle und das Stehen. Das bedeutete Rang vier – ein idealer Auftakt für die Siebtklässlerin des Speyerer Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums.

Als polynesische Häuptlingstochter Vaiana lief Braunberger am Sonntag zur Musik aus dem gleichnamigen Disney-Film in den Zirkel. Der hohe Sprung auf dem galoppierenden Dajan und der sauber gehaltene Handstand waren echte Hingucker ihrer Kür. Dafür gab es die Note 6,675, die sechstbeste Leistung in der zwölfköpfigen Konkurrenz.

In der Gesamtwertung aus Pflicht und Kür erhielt Braunberger die Note 6,768. Der Rückstand auf die Plätze zwei und drei betrugen ein knappes Zehntel und zwei Hundertstel. So eng fiel die Entscheidung aus.

Riesiger Erfolg

Dass Braunberger als Vierte knapp das Stipendium der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport verpasste, mit 1000 Euro dotiert, ist ein bisschen schade. Das schmälert aber nicht den Erfolg der 13-Jährigen.

Angesichts der Umstände mit der schwierigen Trainingssituation in der Corona-Pandemie und der kurzfristigen Entscheidung, Braunberger im Einzel antreten zu lassen, ist das Abschneiden ein riesiger Erfolg. „Wir haben sie ja im Prinzip da reingeworfen“, erzählte Ute Veth. Eigentlich hätte Veths Tochter Jacqueline Kappis Braunberger longiert.

Da Kappis aber arbeitete, fiel für sie die Fahrt nach Westfalen ins Wasser. Die Kunde aus Warendorf machte aber schnell die Runde. Die Trainerinnen Veth, Kappis und Vogel freuten sich riesig, und Braunberger kam gar nicht mehr nach, alle Glückwunschnachrichten auf dem Handy zu lesen.

Livestream verfolgt

„Mir haben die anderen gefehlt“, bemerkte Braunberger mit Blick auf die Teamkollegen, die den Livestream zu Hause verfolgten, weil der Wettkampf ohne Publikum über die Bühne ging.

Dass sich in der Halle Zuschauer befanden, lag daran, dass die Teilnehmer die Veranstaltung verfolgten, auf Stühlen, mit Sicherheitsabstand und Masken. Die üblichen Anfeuerungsrufe waren untersagt. Klatschen war aber erlaubt.

„Maya hat gezeigt, dass sie hierhergehört“, sagte Veth. „Sie hat noch viel Zeit. Da kann noch einiges gehen“, ergänzte sie mit Blick auf die mögliche Einzelkarriere. „Ich möchte schon Einzel machen. Aber das bespreche ich erst mit den anderen“, bemerkte Braunberger. Das ist der typische Schwegenheimer Teamgeist.

Die Kümmerin

Apropos Team: „Ich fand beide gut“, sagte Veth mit Blick auf die Leistung von Braunberger und von Dajan: „Das hier hat mega viel Spaß gemacht.“ Wenn es das nächste Mal nach Warendorf geht, will sie aber lieber wieder in der zweiten Reihe stehen.

Dann kommt vielleicht wieder Mayas Mama Karin Braunberger mit. Die schneiderte das Trikot der Tochter. Wenn das Schwegenheimer Team auf großer Fahrt weilt, so wie zu den deutschen Meisterschaften oder 2019 zum internationalen Start im belgischen Lier, dann kümmert sie sich ums Essen der Truppe.