Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Speyer hat Trauerflor an den Dienstfahrzeugen angebracht und gedenkt der am 31. Januar getöteten Polizistin und des getöteten Polizisten im Kreis Kusel. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es ist eine der vielen Bekundungen von Mitgefühl und Solidarität nach der Tat. Der KVD und die Polizei sind in Speyer immer wieder auch gemeinsam im Einsatz.