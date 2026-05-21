Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch gegen 19.40 Uhr im Domgarten von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Beamten wurde dabei Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,62 Promille ergab. Der Mann erzählte daraufhin, dass er über den Tag verteilt zwölf Bier und zwei „Jacky-Cola“ getrunken habe. Das Pedelec wurde sichergestellt, dem 54-Jährigen Blut für einen genaueren Test entnommen, außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.