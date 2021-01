15 Volleyball-Mädchen des TuS Heiligenstein zwischen acht und 14 Jahren haben am Freitag am Zirkeltraining in Römerberg mitgemacht. Jörn Schwab, Trainer der Damen IV, errichtete an seinem Haus und dem zwei weiterer Trainerfamilien, der Palenczats und der Walters in Heiligenstein sowie Berghausen drei Stationen.

Das ergab ein perfektes Dreieck. In Zweiergruppen rollten und radelten die Mädels die Punkte an. Dort warteten Kraft-, Ausdauer- und Koordinationsübungen. Der ganze Spaß dauerte etwa eine Stunde.