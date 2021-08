Die Drittliga-Volleyballer des TSV Speyer spielen am Samstagabend um 19 Uhr bei der TSG Blankenloch. Allerdings ist TSV-Trainer Gerrit Jann alles andere als glücklich mit der aktuellen Situation.

„Wir müssen spielen, der Verband stimmt keiner Verlegung zu“, erklärt TSV-Spielertrainer Gerrit Jann. Dass die Spiele der Dritten Liga teilweise in Risikogebieten ausgetragen werden, interessiere die Spielleitung nur, wenn das dortige Gesundheitsamt die Sporthallen gesperrt habe. „Das ist beispielsweise in Feldkirchen der Fall“, erzählt Jann. Sein Problem: Nicht alle Spieler wollen die Fahrt nach Blankenloch antreten. „Das ist auch völlig in Ordnung, schließlich übernehmen sie Verantwortung für gefährdete Familienmitglieder oder im Beruf“, sagt der TSV-Übungsleiter.

Bei Vorsicht Punktabzug?

Entsprechend sehe er das entspannt. Er müsse sehen, ob er eine Mannschaft zusammenstellen kann. „Wenn sich am Samstag genug Spieler bereiterklären, nach Blankenloch zu fahren, so tun wir das.“ In seinen Augen sei es aber nicht sinnvoll: „Wir werden ja immer darauf hingewiesen, Kontakte einzuschränken und unnötige Reisen zu vermeiden. Dazu gehören in meinen Augen auch Amateurspiele.“ Allerdings habe der Verband bereits klargestellt, dass dann ein Punktabzug und möglicherweise eine Geldstrafe droht. Wer am Ende die Fahrt nach Blankenloch antritt, entscheidet sich daher erst am Samstag selbst. „Das ist eine sehr unangenehme Situation“, erklärt Jann abschließend.

Drei andere Partien abgesagt

Der pfälzische Volleyballverband hat aufgrund steigender Corona-Fälle die Spiele in den unteren Klassen abgesagt, was alle anderen Volleyballmannschaften des TSV Speyer betrifft. In der Dritten Liga selbst fallen die Partien TV Feldkirchen gegen ASV Botnang, SV Fellbach gegen TV Waldgirmes und MTV Ludwigsburg gegen USC Konstanz aus.