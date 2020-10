Neuling TuS Heiligenstein hat beim 3:2 (17:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:10)-Erfolg über den TV Düppenweiler sein viertes Spiel in Folge gewonnen und bleibt ungeschlagen auf Platz zwei der Volleyball-Oberliga.

Die Heimmannschaft startete nicht gut in das Spitzenspiel. Sie wurde von den aufschlag-, abwehr- und angriffsstarken Saarländerinnen quasi überrollt. Schnell stand es 6:20. Heiligensteins Aufholjagd kam zu spät, Satz eins ging verdient mit 25:17 an Düppenweiler. In Durchgang zwei war beim 15:15 alles offen, dann enteilten die Pfälzerinnen und gewannen verdient 25:17. Im dritten Abschnitt war Heiligenstein von Beginn an bestimmend , holte diesen mit 25:16. Im vierten Satz wurden die Gäste wieder stärker und lagen von Anfang an immer ein paar Punkte in Führung. Diese behielten sie bis zum Schluss und gewannen knapp 25:23. Die Entscheidung zwischen zwei starken Mannschaften fiel im Tiebreak: Bis zum 10:10 war dieser offen, dann leitete ein vergebener Aufschlag der Gäste das Ende ein: drei starke Angaben von Luise Palenczat sorgten für den 15:10-Sieg.