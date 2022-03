Nach zuletzt mehreren spielfreien Wochenenden bestreitet Damen-Oberligist TSV Speyer diesmal gleich zwei Partien. Zu ungewohnter Zeit trifft Speyer am Freitag auf TGM Mainz-Gonsenheim II.

Der direkte Mittelfeld-Tabellennachbar aus Mainz gewann das Hinspiel in Speyer in knappen Sätzen mit 3:1 und bereitete dabei besonders der Annahme des TSV größere Probleme. Gelingt es nun, dieses Element zu stabilisieren und selbst Druck mit dem eigenen Aufschlag und dem eigenen Angriff zu erzeugen, treten die Gäste Mainz auf Augenhöhe gegenüber.

Das Heimspiel

Am Sonntag empfängt Speyer dann den TV Düppenweiler in der Erlichhalle. Der TSV trifft dabei erstmals auf die Saarländerinnen. Aus der vergangen Saison ist bekannt, dass sie über eine sehr starke Abwehr und viel Erfahrung verfügen.

Taten sich die Dom-städterinnen in der Vergangenheit gegen solche Mannschaften oft schwer, trat in dieser Runde Besserung ein. In beiden Matches stehen Trainer Holger Grimm jeweils zwölf Volleyballerinnen zur Verfügung.