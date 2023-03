Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerrit Jann schwebt irgendwo zwischen Spannung und Trauer. Dass der Spielertrainer des TSV Speyer mit dem Herrenteam in die Dritte Liga aufgestiegen ist, freut ihn, auch, dass die Saison am 12. September losgeht. Dennoch schaut er wehmütig auf die abgelaufene Runde zurück.

„Es fühlt sich nicht an wie eine Meisterschaft“, stellt Gerrit Jann rückblickend fest. Warum? Sein Team lag drei Spieltage vor dem Saisonende bereits so klar in Front, dass der Titelgewinn