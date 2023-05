Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TSV Speyer spielt eine weitere Saison in der Dritten Volleyball-Liga Süd. Das stand bereits nach dem 3:0-(25:23, 25:16, 25:18) gegen Schlusslicht USC Konstanz am Samstag fest. Die 0:3 (11:25, 22:25, 19:25)-Niederlage beim TSV G.A. Stuttgart am Sonntag war ohne Bedeutung.

Gejubelt wurde bereits am Samstagabend. Weil der TV Bliesen zeitgleich 1:3 gegen den TSV G.A. Stuttgart verloren hatte, war klar, dass Speyer die vier Punkte Vorsprung auf die Saarländer nach dem Erfolg