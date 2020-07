Fünf Herrenmannschaften, zwei Damenteams, zwei Mixed-Auswahlen und dennoch hat Heinz Fischer, Abteilungsleiter des TSV Speyer, jetzt den Rundenplan mit der Terminierung der Heimspiele vorgelegt. Die in die Dritte Liga aufgestiegenen Männer beginnen am Samstag, 12. September (19 Uhr, Osthalle) gegen TSV Stuttgart (wir berichteten).

Zwei Leckerbissen

Die in der Oberliga verbliebenen Damen beginnen sonntags (16 Uhr) beim VfL Oberbieber. Parallel treten die Herren II als Oberliga-Neuling beim TV Walpertshofen an. Der Heimspielauftakt erfolgt dann am Samstag, 19. September (Osthalle), wenn die Damen (16 Uhr) TGM Mainz-Gonsenheim II empfangen, die Männer II (19.30 Uhr), VC Mainz.

Einen wahren Leckerbissen-Tag erwartet die Fans am Samstag, 26. September, in der Osthalle. Um 19.30 Uhr misst sich der Drittligist mit dem langjährigen Bundesligisten TV Rottenburg. Schon um 16 Uhr kommt es zum Damen-Derby mit Doppel-Aufsteiger TuS Heiligenstein.