Nach dem dritten Sieg in Folge, einem 3:1 (25:17, 21:25, 25:15, 25:20) beim TV Bliesen II, liegt Oberligist TSV Speyer II auf Tabellenplatz drei. Dank eines breit aufgestellten Kaders stellte Speyer den jungen Bliesenern eine schlagkräftige Truppe entgegen. Mit variablem Spiel zog der TSV in Satz eins über 9:3 und 15:6 weg.

Abnehmendes Niveau

In Durchgang zwei hielt Speyer aber wie in den Spielen zuvor sein Niveau nicht und nahm den Ausgleich hin. Im dritten Abschnitt glückte der entscheidende Sprung vom 12:11 zum 18:11. In der emotionalen Begegnung sahen zwei Gästespieler die Rote Karte.

Das 7:10 im vierten Satz egalisierte die Mannschaft von Trainer Uli Fischer beim 15:15. Bis zum 19:19 blieb’s spannend. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Mittelfeldteam VSG Saarlouis in die Osthalle