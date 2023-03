Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Beine in die Hand nehmen wollen die Volleyballer des TSV Speyer in diesem Jahr beim Running Cup, der vom Hockeyclub in Kooperation mit den TSV Kobras (Handball) ausgerichtet wird.

Die Premiere im vergangenen Jahr beobachteten die Ball-Spezialisten noch von außen. Jetzt wollen sie mitmischen – der Gemeinschaft wegen. Andrea Weber, Athletiktrainerin der Herren, übernahm die