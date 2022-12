Am Sonntag (13 Uhr) steht für die Damen des TSV Speyer das letzte Oberligaspiel im Jahr 2022 an. Sie erwarten TG Konz. Die Domstädterinnen zählen in dieser Partie als Favorit, da Konz mit sechs Punkten und zwei Siegen auf dem vorletzten Platz der Tabelle steht. Für Speyer geht es um die Verteidigung von Rang eins.