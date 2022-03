Die Oberligadamen des TSV Speyer bestreiten gleich zwei Heimspiele. Am Samstag reist der Tabellenerste aus Lebach an (13.30 Uhr, Osthalle). Speyer kündigt einen spannenden Schlagabtausch an. Das Hinspiel ging 3:0 zu Gunsten Lebachs aus. Allerdings trat der TSV in sehr schmaler Besetzung an, hielt aber phasenweise durchaus mit.

Nun steht ein voller Kader zur Verfügung und die Motivation, dem bereits feststehenden Meister ein paar Punkte abzunehmen, ist groß. Dass das möglich ist, bewies VSC Guldental beim 3:1 über Lebach.

Unterschätzen verboten

Am Sonntag kommt eben dieser VSC. Im November setzte sich der TSV deutlich 3:0 durch. Allerdings sollten die Domstädterinnen den Gegner nicht unterschätzen – siehe Lebach. Als Siebter der Tabelle ist für Guldental der Klassenerhalt noch nicht sicher, sodass sie jeden Punkt mitnehmen wollen (16 Uhr, Erlich-Halle).