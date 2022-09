Damenoberligist TSV Speyer hat am zweiten Spieltag bei TG Konz mit 3:0 den ersten Sieg gefeiert. Speyer startete gut und setzte sich schnell durch eine Aufschlagserie von Neuzugang Karina Weber ab. Der TSV hielt auch weiterhin den Druck hoch.

Wenige Eigenfehler und ein guter eigener Spielaufbau führten zum deutlichen Gewinn des ersten Satzes. Im zweiten knüpfte das Team daran an, zeigte viele erfolgreiche Aktionen am Netz und in der Abwehr. Erst gegen Ende des dritten Satzes schlichen sich einige Eigenfehler in das Spiel ein. Am Samstag geht’s zum TV Wiesbach.