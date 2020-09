Nach wochenlangem Hoffen und Bangen in der Corona-Krise starten die Oberliga-Damen des TSV Speyer am Samstag in Neuwied-Oberbieber in die neue Saison. Zu später Stunde will das leicht umstrukturierte Team um Trainer Holger Grimm zeigen, dass es in der kurzen Vorbereitungszeit gut zusammengewachsen ist.

In der vergangenen Saison standen die Gegner in direkter Konkurrenz um den Klassenverbleib. Beide Partien gestalteten sich sehr knapp, zuletzt mit dem glücklicheren Ende für den TSV. Es deutet sich also ein spannender und wegweisender erster Spieltag an.