Damen-Oberligist TSV Speyer hat mit einem 3:0-Heimsieg gegen TG Konz die Tabellenführung gefestigt. Die Gäste reisten krankheitsbedingt stark dezimiert und ohne Trainer an. Gute Aufschläge der Domstädterinnen prägten Satz eins und erschwerten Konz den Spielaufbau. Speyer setzte sich früh ab und gewann 25:15.

Klare Satzgewinne

Auch im zweiten Satz hielten die TSV-Damen den hohen Aufschlagdruck auf die Annahme der Konzerinnen, die nun mit starken Abwehraktionen Kampfgeist zeigten. Dennoch ließ Speyer sich nicht die Konstanz nehmen und holte sich den Satz 25:13.

Der dritte Abschnitt knüpfte an die vorangegangenen an. Trainer Stefan Vögeli setzte alle Spielerinnen ein. So ging der Satz 25:15 an Speyer.