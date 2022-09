Christine Walter hat nach kurzer Amtsperiode ihr Amt als Abteilungsleiterin der Volleyballer von TuS Heiligenstein abgegeben. Walter nannte persönliche Gründe und informierte über ihre Entscheidung am Samstag bei einer außerordentlichen Abteilungsversammlung im TuS-Heim.

Stellvertreterin Astrid Braun übernahm kommissarisch. In Walters Amtszeit knüpften Jugend und Beachvolleyballer der Heiligensteiner an ihre Erfolge an. Zudem feierten die Römerbergerinnen den Einzug in die Regionalliga.