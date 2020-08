RÖMERBERG. Isabel Müller und Martha Walter vom TuS Heiligenstein haben bei der deutschen U18-Meisterschaft im Beachvolleyball den Einzug in die Hauptrunde verpasst. Nach zwei Niederlagen und einem Erfolg in der Poolrunde spielen die beiden am Samstag in Barby bei Magdeburg in der Nebenrunde noch um die Plätze 17 bis 32.

Zum Auftakt verloren die Pfälzerinnen gegen Lisa und Samira Winkler (Regenstauf) mit 1:2 Sätzen (16:14, 12:15, 7:15). Nach einem 2:0-Erfolg gegen Hanna Flüchter (Mannheim) und Leonie Reimer (Bötzingen) stand die Tür zur Hauptrunde noch offen. Allerdings trafen Müller, der leichte Rückenprobleme zu schaffen machten, und Walter auf das starke Kieler Duo Mieke Hesse/Marlena Schöps. „Isabel und Martha hatten richtig gute Aktionen, aber wenn man einen Ball ohne Druck übers Netz spielt, hat man keine Chance mehr, weil der Gegner den Angriff in Ruhe aufbauen kann“, berichtet Christine Walter, Pressewartin des TuS Heiligenstein: „Die beiden sind etwas traurig über das Ausscheiden, aber dazu gibt es keinen Grund.“ mame