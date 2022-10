Wieder in zwei Wettbewerben gefordert sind die Damen von TuS Heiligenstein. Einen Höhepunkt bildet der Regionalpokal Südwest in Freisen. Der Turniersieger erreicht die nächste Runde. Im Halbfinale am Sonntag (10 Uhr) trifft Heiligenstein auf TV Holz II. Die andere Partie bestreiten Gastgeber SSC und Eintracht Wiesbaden II.

Der TuS tritt dezimiert an. Aus der zweiten Mannschaft kommt diesmal keine Verstärkung, läuft diese doch selbst in der Verbandsliga parallel in Herxheim gegen TV Südpfalz auf. Schon am Samstag geht’s für den Regionalligaaufsteiger beim Oberligameister 2022, TV Lebach, darum, erste Punkte zu holen.

Heiligenstein III (Bezirksklasse) misst sich am Samstag (10 Uhr) auswärts mit SC Mutterstadt. Heimrecht genießt die Mixedtruppe Big Blocker (Samstag, 14 Uhr, Schulturnhalle Berghausen). Es gastieren CVJM Birkenheide-Maxdorf sowie VTV Schluckspechtbande.