Die Volleyball-Oberliga hat noch nicht vor Covid-19 kapituliert. Am Samstag empfängt der TuS Heiligenstein mit seinen damen den noch ungeschlagenen TV Düppenweiler in der Rheinpfalz-Halle in Heiligenstein.

Spielbeginn ist um 19 Uhr. Die Zuschauerkapazität ist auf 70 begrenzt. Trotz der aktuell bedrückenden Lage, die im Sport generell für haufenweise Absagen sorgt: „Die Spielerinnen und Trainer freuen sich auf das Spiel. Sie wollen wieder ihr bestes geben und Spaß haben“, informiert TuS-Pressewartin Christine Walter.

Sie empfiehlt den Fans, sich vorab auf der Homepage des TuS Heiligenstein das Datenblatt herunterzuladen und ausgefüllt per E-Mail an den Hygieneverantwortlichen, dessen Adresse auf dem Formular zu finden sei, zu schicken. So seien die Zuschauer automatisch angemeldet und erhielten einen Platz zugewiesen. Alternativ könne das ausgefüllte Blatt auch zur Halle mitgebracht werden oder das Formular in der Halle noch ausgefüllt werden.

Spielbetrieb in unteren Klassen ausgesetzt

Weiter informiert Walter, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation der Spielbetrieb in den Ligen des Volleyballverbandes Rheinland-Pfalz (Verbands- und Rheinland-Pfalz-Ligen) für die Saison 2020/21 ausgesetzt und nicht gewertet wird. Dies betreffe, so Walter, unter anderem die Heiligensteiner Verbandsliga-Mannschaft.