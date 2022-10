Erwartungsgemäß schwer hatte es Damenregionalligist TuS Heiligenstein beim Regionalpokal im Saarland. Das Team von Trainer Eric Palenczat trat in Minimalbesetzung von sechs Volleyballerinnen an. Ein Großteil davon übernachtete nach dem Ligaspiel in Lebach gleich vor Ort.

Ella Walter und Carolina Schwab reisten aber zum Verbandsligamatch des TuS II gegen TV Südpfalz nach Herxheim ab. Die Römerbergerinnen verloren das Halbfinale gegen den höherklassigen TV Holz mit 17:25, 18:25 und 14:25. Am Samstag (19 Uhr, Rhein-Pfalz-Halle) geht’s gegen TSVgg Stadecken-Elsheim.