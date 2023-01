Die Regionalligadamen des TuS Heiligenstein sind am Samstagabend mit einer 2:3-Niederlage in der heimischen Rhein-Pfalz-Halle gegen den TSV Hanau in die Abstiegsrunde gestartet. Damit holten sie zwar einen Punkt. Doch aus den nach dem Spiel geposteten Fotos sprach durchaus Enttäuschung.

Nach verlorenem ersten Satz (15:25) sicherten sich die Heiligensteinerinnen die nächsten beiden mit 25:18 und 25:23. Dann bog Hanau das Match über 25:18 sowie 15:8 im Tiebreak um. Noch besitzt Römerberg einen kleinen Puffer zu den beiden Abstiegsplätzen. Martha Walter nahm für den TuS das Glas Süßigkeiten als beste Spielerin mit.

Fünf weitere Partien, davon zwei zuhause, stehen noch aus. Am Samstag (15 Uhr) geht’s zu Tabellenführer VC Wiesbaden III.