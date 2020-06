Erhard Rein, Erfolgstrainer der Volleyballer, und der TuS Heiligenstein trennen sich nach fünf Jahren. Das hat die Abteilung am Mittwochabend mitgeteilt. Rein führte die weibliche Jugend Heiligensteins zu mehreren Landesmeisterschaften, zu regelmäßigen Teilnahmen an südwestdeutschen Titelkämpfen und zu DM-Starts. Als Grund nannte der TuS unterschiedliche Vorstellungen im Hinblick auf die weitere sportliche Entwicklung. „Die Vorstellungen von Erhard und uns unterscheiden sich nicht viel“, sagte Sportwart Udo Walter: „Es ist schade, dass wir da nicht zusammenfinden konnten.“ Rein stehe für fünf Jahre intensivste und einzigartige Trainingsarbeit. Walter: „Insbesondere der Jahrgang 2002/2003 konnte von ihm sehr profitieren. Die Damen, die kommende Saison in der Landesliga spielen, entwickelten sich unter Rein zu technisch sehr guten Spielerinnen.“ Den Stammkader der damaligen Landesauswahl habe fast ausschließlich Römerberg gestellt. Luise Palenczat schaffte es in den Beachnationalkader.