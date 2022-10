Römerberg. Einen Punkt, ihren ersten in der Regionalliga überhaupt, haben nun die Volleyballerinnen von TuS Heiligenstein auf dem Konto. Die Freude am dritten Spieltag fiel entsprechend groß darüber aus. Heiligenstein unterlag am Samstag bei Oberligameister TV Lebach 2:3.

Die Trotzreaktion

Aufgrund zwei angeschlagener TuS-lerinnen fuhren zwei Akteure aus der Verbandsligamannschaft mit. Heiligenstein verlor einen fehlerhaften ersten Satz 13:25. Dann zeigten die Römerbergerinnen eine Trotzreaktion, gaben aber auch den zweiten Durchgang nach einem Vorsprung ab, als der Block der Lebacherinnen stand.

Anschließend leistete sich Heiligenstein keine längeren Schwächephasen mehr und glich zum 2:2 aus. Im entscheidenden Tiebreak ging es hin und her. Der TV machte Druck, und der TuS agierte beim 12:15 in wichtigen Phasen ein bisschen unglücklich.