An Dramatik schwer zu überbieten war es, als die Oberliga-Damen des TuS Heiligenstein am Samstag einmal mehr im Tiebreak triumphierten. Zweimal 18:25, 25:19, 25:9, 15:12 lautete das Endergebnis in heimischer Rhein-Pfalz-Halle gegen ASV Landau.

Die Wende

War’s Fasnacht, fehlendes Training im Urlaub, was die Trainer Udo Walter und Eric Palenczat in den ersten beiden Sätzen so sauer machte? Auf alle Fälle schien Heiligenstein ungewohnterweise überhaupt nicht da, fabrizierte dumme Fehler. Da flog schon mal ein gebaggerter Ball ohne Not ins Aus.

Zum dritten Durchgang kam Greta Vogel (16) ans Zuspiel und brachte Stabilität. Nun zeigte der TuS Normalform. Am Ende wurmte aber doch der Ärger über einen liegen gelassenen Punkt.