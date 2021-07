Der TuS Heiligenstein richtet am Sonntag (12 Uhr) die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Unter-17-Jährigen aus. Für die Römerbergerinnen gehen Martha Walter und Isabel Müller mitfavorisiert in den Sand. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die nationalen Titelkämpfe in Berlin.