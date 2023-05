Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem TV Rottenburg erwartet der TSV Speyer in der Dritten Volleyball-Liga ein weiteres Schwergewicht am Samstagabend, 19.30 Uhr, in der Sporthalle Ost. Dabei müssen sich die TSV-Spieler in der neuen Spielklasse an einige Herausforderungen gewöhnen.

„Das kennen wir gar nicht aus der Regionalliga. Aber hier sind alle Mannschaften gefühlt einen Kopf größer“, erklärt Speyers Mittelangreifer Malte Stohner, selbst einer der