An diesem Donnerstag geht es wieder los. Das Speyerer Zimmertheater eröffnet die Herbst-Winter-Spielzeit in der Heiliggeistkirche. Bis zum 31. Dezember stehen Eigenproduktionen, Gastspiele, Musik, Kabarett und eine Premiere auf dem Programm.

Es gibt Pandemie-bedingt Platzbeschränkungen, aber keine Erhöhung der Eintrittspreise, sagt Gaby Milla, Vorsitzende des Trägervereins Zimmertheater. Vollständig Geimpfte, Genesene und aktuell negativ Getestete können für 18 beziehungsweise 12 Euro jeweils um 20 Uhr vor der Bühne in der Heiliggeistkirche sitzen.

Theater

Zur Eröffnung nehmen die Zimmertheater-Macher die Eigenproduktion „Endgeil“ wieder auf. Erzählt wird die Geschichte von Mick (John Tischmeyer) und dessen Großvater (Rolf Schüler-Brandenburger), mit der das Zimmertheater Anfang Juni eine eindrucksvolle Premiere feierte. In „Leben bis Männer“ berichtet Markus Maier nach der begeisternden Premiere der Eigenproduktion vor einem Jahr ab 3. September weiter vom Fußball in der Magdeburger Börde.

„Dienstags bei Morrie“ nimmt das Zimmertheater am Samstag, 11. September wieder in den Spielplan auf, „Die Wunderübung“ ist eine Woche später erstmals in der neuen Spielstätte zu sehen. Die Komödie von Daniel Glattauer hilft beim Überdenken der eigenen Partnerschaft. Monika-Margret Steger, Markus Maier und Timo Effler sorgen für heitere Theaterabende mit Tiefgang im Herbst und Winter und auch am letzten Tag des Jahres. Zweimal – um 18 und 21 Uhr – zeigt das Zimmertheater am Silvesterabend „Die Wunderübung“.

In der Weihnachtszeit gibt es achtmal Glattauers Liebesdialog „Gut gegen Nordwind“. Ab 15. Oktober nehmen die Veranstalter die Eigenproduktion „Gift“ wieder ins Programm. Es spielen und inszenieren Maier, Steger und Effler. Jede Aufführung des ergreifenden Kammerspiels treibt Tränen in die Augen und ein Lächeln ins Gesicht. Für den ersten Oktoberabend hat das Zimmertheater die Alte Werkstatt Frankenthal mit „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ zu Gast, am letzten Oktoberabend steht die Premiere von „Blackbird“ an. Unter der Regie von Timo Effler spielen Lisa Wittemer und Markus Maier ein ungleiches Liebespaar. Kann und darf es Liebe zwischen einem Erwachsenen und einem Kind geben? Die Rechtsprechung sagt nein. Das Kammerspiel von David Harrower blickt zwischen Abgründe und Gefühle.

Film

Mit einer „Live-Film-Performance für Super-8-Projektoren“ wagen sich Michael Busch und Claudia Splitt am 1./ 2. September an ein Projekt heran, das für die Berliner Volksbühne entwickelt wurde. Es reicht von 1924 bis zur Love Parade Anfang der 90-er Jahre. Zwei Monate später zeigen die Regisseure Kate Tessa Lee und Tom Schön „Piqueuses““, den kreolischen Film mit Untertiteln über die Oktopus-Fischerin Marie Louise Edouard.

Musik

Ab 8. September ist der Vinylclub mittwochs wieder live mit wechselndem Programm. Die Donnerstage gehören ab 16. September einmal im Monat dem „Rumble Jam“. Am 29. September öffnet Cerin „Herings Kulturellen Salon“ erneut für künstlerische Begegnungen mit Gästen.

Ein Geburtstag steht am 3. Oktober um 12 Uhr an. „Siebenpfeiffer wird 40“ heißt das Programm der gleichnamigen Gruppe, die einen musikalischen Querschnitt aus vier Jahrzehnten mit drei Frauen, vier Männern, viel Gesang und Instrumenten präsentieren. Der 1. Advent beginnt im Zimmertheater am 28. November, 15 Uhr, mit einem musikalischen Streifzug durch das weihnachtliche Europa. „Trimelli“ heißt das Klassik-Folk-Rock- und Jazz-Programm mit keltischen Einflüssen, das der Fingerstyle-Gitarrist und Komponist Michael Busch am 3. Dezember zeigt. Am 19. Dezember ist die Rock- und Rockabilly-Weihnachtsparty mit Betty Sue & The Hot Dots angesagt. Am Start für die Rhythmen der 50-er sind Betty Sue Miller und drei Hot Dots.

Kabarett

Die Leipziger „Pfeffermühle“ ist in Person von Bernhard Paschke am 2. Oktober am Start. Er berichtet aus Blättern, die ihm die Welt bedeuten und ihrer Entwicklung zu digitalen Medien. Angelika Baier bietet am 2. Dezember mit „Sex und 60“ Weihnachten in Kitsch und Einkaufsrausch und Wege daraus. „Die Buschtrommel“ ruft am 11. Dezember ins Zimmertheater. Die Münsteraner Britta von Anklang und Andreas Breiig versprechen einen schrägen Abend.

Vorverkauf/Reservierung

Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer, Telefon 06232 72018. E-Mail: tickets@zimmertheater-speyer.de; siehe auch www.zimmertheater-speyer.de