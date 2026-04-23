Noch immer ermittelt die Kripo Ludwigshafen zur Ursache des Brandes einer Feldscheune an der Straße Am Rübsamenwühl in den frühen Morgenstunden des 12. März. Dabei war das hölzerne Gebäude, das der Stadt gehörte und dem Reitclub Speyer zur Lagerung von Strohballen diente, völlig zerstört worden. Auch ein Großteil des Strohvorrats des Reitclubs ging dabei in Flammen auf. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mitteilte, müssen noch Spuren ausgewertet werden. „Derzeit ist es uns noch nicht möglich abzuschätzen, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden können“, so die Kripo, die zuletzt Brandstiftung als Grund für das Feuer in Betracht zog.

Nach RHEINPFALZ-Informationen existieren mehrere Video-Aufnahmen vom Tatmorgen, die zwei Personen zeigen sollen, die sich Zutritt zu der Scheune verschafften. Eine Person soll eine Sturmhaube getragen haben. Der Sachschaden am Gebäude sowie am Stroh wird laut Kripo auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Geprüft werde, ob es einen Zusammenhang mit anderen Bränden aus der Vergangenheit in Speyer gibt, beispielsweise zu einem Müllbrand im Armensünderweg am 26. März. Ende Dezember waren zudem im Binsfeld zwei abgestellte Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Hinweise darauf, dass die Brände etwas miteinander zu tun haben könnten, gebe es „nach aktuellem Stand“ nicht.

Der Verlust des Einstreumaterials macht sich beim auf dem Ludwigshof beheimateten Reitclub schmerzlich bemerkbar. „Wir haben keine akute Notlage beim Stroh, aber schon einen Mangel“, sagt Sportwartin Sandra Drawe. An Spenden für den Ankauf von Stroh seien rund 1000 Euro eingegangen. Das helfe zwar, reiche jedoch nicht aus.