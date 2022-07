Feriensprachkurse und andere Lernangebote für Kinder und Jugendliche: Die Volkshochschule (VHS) Speyer will ihre Kooperationen unter anderem mit Schulen ausbauen. Das jetzt vorgestellte Herbstprogramm enthält 381 Angebote. Damit liegt die Größe des Angebots fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.

„Es macht unglaublich Spaß, mit vielen verschiedenen Partnern, auch städtischen Abteilungen, zusammenzuarbeiten“, betont VHS-Leiterin Anke Mertens. Speyerer Projekte, die ineinandergreifen sowie das gemeinsame Entwickeln von Ideen sollen in ihrer Arbeit stärker im Vordergrund stehen, sagt sie. Auf ihrer Liste stehen auch der Ausbau von Schulkooperationen, etwa mit dem Projekt LIF (Lernen in Ferien), ein Programm, das die ehemalige Sommer- und Herbstschule abgelöst hat. Eine Broschüre zum Angebot der „Jungen VHS“ in Verbindung mit der Jugendförderung soll nach den Sommerferien erscheinen.

Der Wunsch sei, alle Veranstaltungen im Herbstsemester vor Ort ausrichten zu können. Sollte das nicht gehen, werde es Alternativen oder digitale Formate geben, kündigte Mertens bei der Vorstellung des Herbstprogramms an. Eine Qualitätsprüfung, der sich die VHS im Vier-Jahres-Rhythmus unterziehe, sei gerade erfolgreich abgeschlossen worden.

Lieferkettengesetz zum Auftakt

Eröffnet wird das Semester am 8. September mit dem Vortrag „YesEUcan! Ein Lieferkettengesetz jetzt auch für ganz Europa?“ Angekündigt ist eine Reihe von Vorträgen und Workshops zu den Themen Fairtrade und Umwelt. Der Frage „Klimafreundlicher Kaffee – wie geht das?“ wird am Beispiel des Speyerer Partnerschaftskaffees aus Ruanda nachgegangen. Passend zur städtischen Kampagne „1000 Gärten – 1000 Arten“ wird die Veranstaltung „Naturnahes gestalten von Gärten“ mit SWR-Gartenexpertin Heike Boomgaarden angeboten.

Das „Filmfestival der Generationen“ im Oktober wird erstmals unter der Federführung der VHS in Kooperation mit dem Seniorenbüro ausgerichtet – und von verschiedenen Partnern wie der Stadtbibliothek, Gleichstellungsstelle und dem Netzwerk Demenz begleitet. Mit der Nachbarschaftshilfe Speyer werden neue Fortbildungen für Nachbarschaftshelfer zu Themen wie Sturzprävention, Vorsorgeverfügung und rechtliche Betreuung oder Demenz angeboten.

Alltagsszenen für die Kunst

Im Bereich Kultur wird bei einer neuen Kooperation mit der Winkeldruckerey in einem Workshop der „Faszination Holz- und Linolschnitt“ nachgegangen. Bei „Urban Sketching: Wir machen Speyer bunt – draußen malen und zeichnen“ sollen Speyerer Alltagsszenen nachgezeichnet werden. Auch die seit Jahren beliebten Ausstellungsbesuche im Purrmann-Haus in der Kleinen Greifengasse finden sich im Programm.

Neu ist eine Kooperation mit dem Media-Tor zum Thema „Smart Home“ über Vorteile und vermeintliche Gefahren digitaler Sprachassistenz-Systeme. Weil die Kurse zum Umgang mit Smartphones im vergangenen Semester gut angenommen worden seien, bietet die VHS zwei Intensiv-Workshops für Senioren an: „Smartphone! Was nun?“ sowie „Smartphone für Fortgeschrittene“. Im Bereich Gesundheit reicht die Palette der Kurse von Resilienz, über Slow-Motion-Fitness bis hin zu Lauf- und Kochkursen. Ein Schwerpunkt in der letztgenannten Kategorie ist Japan: Thematisiert wird Alltagsküche aus dem „Land der aufgehenden Sonne“, und ein Sushi-Abend darf nicht fehlen.