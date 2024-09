Das neue Herbstsemester der Speyerer Volkshochschule wird am Donnerstag, 12. September (19 Uhr, Stadthalle), mit dem Vortrag „Die große Transformation: Zweiter Akt“ eröffnet. Referent ist der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.

Der renommierte Wissenschaftler Schellnhuber hatte voriges Jahr schon einmal in Speyer referiert. Weil danach viele Wünsche nach einer Vertiefung geäußert worden waren, hat ihn die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Stadtentwicklung und Bauwesen ein weiteres Mal eingeladen. Nähere Informationen zum Vortrag im Kleinen Saal der Stadthalle finden sich im Netz: www.vhs-speyer.de. Um Anmeldung wird gebeten, so die Stadt.

Thema des Vortrags ist, dass der Mensch durch den massiven Einsatz fossiler Energieträger das Weltklima verändert und was mit einer „Großen Transformation“ des Wirtschaftens dagegen getan werden kann.