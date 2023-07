Das neue Programm der Speyerer Volkshochschule (VHS) für das Herbst-Winter-Semester bietet rund 300 Angebote aus allen Sparten. Die Kurse können seit Montag gebucht werden. Und sie sprechen immer mehr Menschen an, wie an den Anmeldezahlen erkennbar ist. Bereits in den ersten zweieinhalb Stunden nach Freischaltung des neuen Herbst-Winter-Programms habe es 250 Anmeldungen gegeben, berichtet Anke Mertens, die seit 2021 als Leiterin der VHS tätig ist. Die Programmübersicht ist im Internet unter www.vhs-speyer.de einsehbar. Seit Montag ist auch das gedruckte Programm erhältlich. Es liegt in öffentlichen Einrichtungen in der Stadt aus.

Auch im Herbst-Winter-Semester werden wieder „Schüler“ und „Schülerinnen“ aus allen Altersgruppe erwartet. Vor allem nach Corona seien die Teilnehmerzahlen kräftig gestiegen, berichtet Mertens. So gab es im Frühjahrs-Sommer-Semester 4350 Anmeldungen – rund 900 mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019. Bundesweit nahmen rund sechs Millionen Menschen an über 260.000 Angeboten der VHS teil, berichtet der Deutsche Volkshochschul-Verband, der vom bekanntesten Weiterbildungsangebot im Land spricht.

SchUM-Vortrag zum Auftakt

„Unsere Volkshochschule ist ein Ort des Treffens“, sagt Anke Mertens. Viele Menschen würden an den Kursen teilnehmen, um auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Obwohl auch bei der VHS die Online-Angebote zunehmen, sind Kurse vor Ort nach wie vor das Kerngeschäft. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) lobt das Angebot und die Leiterin: „Das Programm ist sehr vielfältig. Unsere VHS ist gut aufgestellt.“

Wie jedes Jahr wird ein Vortrag den offiziellen Semesterauftakt bilden. Im Rahmen der „SchUM-Kulturtage“ wird es am Donnerstag, 14. September, 19.30 Uhr, in der Villa Ecarius um das jüdische Erbe in den drei SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz gehen. Einer der Schwerpunkte des neuen Programms bildet die Pfalz. Hierzu werden verschiedene Reihen angeboten wie zur Ausstellung „König Ludwig I. und die Pfalz“ im Historischen Museum der Pfalz oder Vorträge zum Thema „Pfalz entdecken“.

Ebenfalls neu im kommenden Semester ist ein Kurs, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr eigenes Messer zu schmieden. Angeboten werden außerdem klassische Sprachkurse, Kochkurse, Integrationskurse und Einbürgerungstests. Auch am europäischen „Filmfestival der Generationen“, bei dem neun Filme zu sehen sind, ist die VHS beteiligt. Hinzu kommen Vorträge zur Klimawoche sowie Kurse zu Bewegung und Gesundheit.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-speyer.de oder unter der Telefonnummer 06232 141360.