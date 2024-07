Lebenslanges Lernen, Freizeitangebote und eine große Bandbreite an Themen – das ist der Volkshochschule in Speyer wichtig. Entsprechend hat die Bildungseinrichtung jetzt ein vielseitiges Programm für den Herbst vorgestellt. Allerdings sucht sie noch Kursleiter.

„Das ist ein Höhepunkt“, sind sich Tanja Binder, Fachbereichsleiterin Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadt, und VHS-Leiterin Anke Mertens einig. Denn „Die große Transformation: Zweiter Akt“ als Vortrag zur Semestereröffnung von Hans Joachim Schellnhuber wird nicht nur am Donnerstag, 12. September (19 bis 21 Uhr), in der Stadthalle über die Folgen der Klimakrise informieren. Es solle auch darum gehen, wie man die damit einhergehenden Herausforderungen wirksam und bezahlbar stemmen kann. „Wir sind stolz, dass wir dafür einen weltweit geschätzten Experten gewinnen konnten“, sagte Mertens bei der Programmvorstellung.

Umwelt, Nachhaltigkeit und fairer Handel spielen auch in anderen Veranstaltungen eine Rolle. Es geht um die Folgen des Klimawandels in der Pfalz, um Grün statt Grau auf Dach, Balkon und an Fassaden, um die Mobilität der Zukunft und darum, wie klimagerecht geheizt werden kann. Ebensolches Heizen steht auch im Mittelpunkt zweier Exkursionen ins Bademaxx im November.

Politische und sozialkritische Angebote

„Einen Garten zu pflanzen bedeutet, an morgen zu denken“, steht als Spiralzitat dazu auf dem VHS-Programm. „Das bedeutet, dass wir an ein Morgen glauben“, betonte Mertens. Außerdem spielt das Zitat auf das Projekt „Tausende Gärten, tausende Arten“ an, das aus drei Praxisworkshops entstanden ist. Die Projekte und der Hummelgarten sind frei zugänglich hinter dem Judomaxx. „Die Idee war, dass naturnahe Elemente und heimische Pflanzen hier wieder angesiedelt werden.“ Der Kurs „Umwelt- und Klimaschutz durch die Brille des Judentums“ in der Stadtbibliothek im November greift das Thema Umwelt ebenfalls auf.

Eine der wenigen Rabbinerinnen in Deutschland, Jasmin Andriani, widmet sich der Frage „Welche Rolle spielen Genderthemen im Judentum?“ am Montag, 28. Oktober, in der Villa Ecarius. Cathy Nzimbu Plato referiert online am Donnerstag, 19. September, über „Rohstoffgewinnung und Gewalt gegen Frauen und Kinder – Der hohe Preis für Elektroautos und Smartphones“. Im „Jahr der Nachricht“ wird zudem „im Kontext der Fake News“ über Demokratie und Pressefreiheit nachgedacht. So in den Online-Vorträgen „Sichere Quellen, starke Demokratie“ am Donnerstag, 24. Oktober, oder „Desinformation entlarven“ am Donnerstag, 5. Dezember.

Kreativ- und Sprachkurse

Die „Tage der seelischen Gesundheit“ stehen ebenfalls auf dem Programm. „Diesmal liegt der Schwerpunkt bei den Kindern und Jugendlichen“, teilte Binder mit. „Auch bezüglich des Suchtverhaltens und des Schulabsentismus. Das sind brennende Themen und tatsächlich präsent.“ Eine der Veranstaltungen trägt den Titel „Ihr nennt es Sucht – für mich ist es notwendig“ in der Villa Ecarius am Montag, 4. November.

Zu den Kreativkursen gehören unter anderem ein japanischer Trommelkurs, das Erlernen diverser Maltechniken, plastisches und textiles Gestalten aller Art und (Kunst-)Handwerk. Die Messerkurse im September und November zum Beispiel sind laut Mertens „ziemlich nachgefragt“. Auch für die Entspannungskurse „sind viele Anmeldungen da“. Bei den Sprachen habe man wieder Arabisch im Programm, ebenso Schwedisch und Japanisch, Kurse, die gemeinhin „sehr gut nachgefragt“ seien. Und auch pfälzische Mundart ist vertreten, wie es überhaupt eine Veranstaltungsreihe zur Pfalz gibt.

Das seit zwei Jahren übliche Kleinformat der VHS-Hefte werde „super angenommen“, so Mertens. Auch seien die Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent gestiegen. Insgesamt gebe es rund 500 Kurse, 140 Vorträge mit mehr als 10.000 Teilnehmern pro Jahr. „Wir wollen wirklich alle Bevölkerungsgruppen ansprechen.“