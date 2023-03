Eine musikalische Klage mit Vokalmusik der Renaissance erwartet das Publikum beim zweiten Konzert der Reihe „Cantate Domino“ Samstag, den 4. März, um 18 Uhr, in der Krypta des Doms zu Speyer.In dieser Veranstaltung besteht eine der seltenen Möglichkeiten, das exquisite Vokalquintett mit Franz Vitzthum (Cantus), Terry Wey (Altus), Daniel Schreiber (Tenor), Sebastian Hübner (Tenor) und Matthias Horn (Bariton) mit a-cappella Werken der Renaissance zu hören, die allesamt für die Liturgie der Karwoche komponiert wurden: die berühmten „Lamentationen“ von Thomas Tallis und Orlando di Lasso.

Der Eintritt zur Reihe Cantate Domino ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Am folgenden Sonntag um 18 Uhr singen die fünf Sänger, die alle in der Pfalz und Kurpfalz wohnen, aber international tätig sind, und jetzt auch einmal etwas zusammen machen wollten, ihr Programm auch in der Karlsruher Christuskirche. Beim dortigen Projekt „Music on demand“ kam die geforderte Zahl an Interessenten zusammen.