Am Dienstag wurden Absperrungen am Radweg neben der neuen Radfahrer- und Fußgängerbrücke am Priesterseminar abgeräumt, am Wochenende hatten sich einige Passanten auch schon an der Absperrung vorbeigedrückt und die B39 auf der neuen Verbindung zwischen Paul-Egell-Straße und Vogelgesang überquert. Ganz fertig ist sie noch nicht, wie die Stadt auf Anfrage betont, aber es gibt jetzt einen Eröffnungstermin: Donnerstag, 29. Juni. Dann sei ein Pressetermin geplant, am Tag zuvor die Abnahme.

Bis dahin stünden noch Mängelbeseitigungen am Bauwerk und die Installation der Beleuchtung aus. „Es sind noch Mängel an der Asphaltoberfläche und dem Geländer auszubessern, zum Beispiel Kratzer in der Beschichtung“, erklärt Florian Benner, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung. Zuletzt seien unter anderem die Pflasterwege direkt im Anschluss an die Brücke hergestellt und der Weg entlang der B39 fertig asphaltiert worden. Deshalb sei eine frühere Freigabe nicht möglich gewesen. Gerade viele Vogelgesang-Bewohner hätten sich diese gewünscht, weil auch die Closweg-Brücke als weitere Verbindung über die Bundesstraße derzeit nicht zur Verfügung steht.

Der Weg entlang der B39 sei schon offen, damit der Umweg durch die Petronia-Steiner-Straße entfällt. Ansonsten bittet die Stadt um etwas Geduld und Beachtung der Sperrung. Benner weiß aber: „Die Brücke lässt sich auch nicht hermetisch abriegeln.“ Bei den Kosten erwartet er, dass die 1,7 Millionen Euro von der Auftragsvergabe im April 2022 um zehn bis 20 Prozent übertroffen werden könnten.