Mit zunächst einem Stand wird am Gründonnerstag das neue Nahversorgungsangebot auf dem Platz der Stadt Ravenna starten, das laut Stadtverwaltung zum regelmäßigen Angebot im Vogelgesang werden soll. Der Obst- und Gemüsestand des Familienbetriebs Schmitthof aus Lingenfeld werde vor Ort sein und auch Eier sowie Eierlikör vom eigenen Hof mitbringen. Ab dem 21. April komme dann die Römerberger Metzgerei Morgenstern dazu. Der Stadtteilverein Speyer-Süd ist laut Stadt bestrebt, das Angebot um Beschicker zu erweitern, die Käse und Backwaren anbieten. „Außerdem soll ein Winzer gewonnen werden, um die Verweildauer auf dem kleinen Markt zu erhöhen.“ Öffnungszeiten sind zunächst von 12 bis 17 Uhr, bei Erfolg in der Zukunft auch bis 18 Uhr geplant. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobt den Markt als Beitrag „für die Attraktivität einer Stadt, für generationengerechtes Wohnen und Leben sowie auch für Klima- und Umweltschutz“. Am ersten Tag gibt es laut Stadt ein doppeltes Wochenmarkt-Angebot in Speyer: Der Freitagsmarkt auf dem Berliner Platz wird in der Karwoche wegen des Feiertags am Karfreitag auf Donnerstag, 14. April, vorverlegt.