Die Brücke an sich ist fast fertig. Zu Fuß oder auf dem Fahrrad von der Paul-Egell-Straße über die neue Verbindung am Priesterseminar in den Vogelgesang zu gelangen, wird aber noch für einige Wochen unmöglich sein. Der Freigabe-Termin steht noch nicht fest: Florian Benner, Tiefbau-Chef im Rathaus, geht „Stand jetzt davon aus, dass die Brücke spätestens im Mai, eventuell schon im April freigegeben werden kann“. Diesen Zeitplan hatte er schon im Herbst genannt, nachdem klar geworden war, dass die zunächst angepeilte Fertigstellung vor Weihnachten nicht klappen würde. Ursachen waren neben der Witterung die Unterbrechung des Projekts im vorherigen Sommer, als nach von Lastwagen verursachten Schäden am Gerüst nicht gearbeitet werden konnte. Die Brücke wurde dann „höhergelegt“.

In den vergangenen Wochen sind laut Stadt die restlichen Beton-Arbeiten erledigt worden. „Zum Großteil sind bereits die Geländer auf der Brücke montiert“, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach. Aktuell werde das Baufeld mit ausgehobenem Boden aufgefüllt, um die Anschlüsse an die Rampen herzustellen. Auf der Brücke fehlten noch die Abdichtung, der Asphaltbelag und die Beleuchtung. Für das Licht müssten in den Rampenbereichen noch Leitungsgräben gezogen werden. Benner habe die ausführende Firma um einen Zeitplan für die ausstehenden Arbeiten gebeten. Von der Antwort sei die Terminierung von Maßnahmen im Umfeld der Brücke abhängig. Dazu gehöre die Asphaltierung des Weges entlang der B39. Das Bauprojekt war 2022 mit Kosten von 1,8 Millionen Euro kalkuliert worden.