Aufsehen erregender Fall von Sachbeschädigung in der Remlingstraße im Vogelgesang: Ein geparktes Privatauto ist dort in weiten Teilen des Lacks und auf den Scheiben von Unbekannten besprüht worden.

Zum Einsatz gekommen sei in der Nacht auf Sonntag offenbar eine Art weißer Graffiti-Lack, teilt der Eigentümer mit. Er habe mit dem Auto nicht einmal mehr zur Polizei fahren können und die Anzeige deshalb online erstatten müssen. Die Täter seien unbekannt. Nun würden Zeugen gesucht. Der Eigentümer geht von einem gezielten Anschlag aus. Zum Glück habe am Montag ein Fachunternehmen den Wagen wieder reinigen können. Dennoch müsse von einem Sachschaden in Höhe von 1000 bis 1500 Euro ausgegangen werden.