Einen Radlader haben drei 17-Jährige in der Nacht zum Freitag gegen 3.20 Uhr von einer Baustelle in der Windthorststraße gestohlen und sind damit zu einer Spritztour aufgebrochen. In der Straße Am Germansberg wurden sie beobachtet und der Polizei gemeldet. Wie die Beamten weiter mitteilen, konnten die Jugendlichen noch mit dem Radlader fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Bei allen sei deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Der Fahrer hatte demnach eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Radlader wurde zur Baustelle zurückgebracht. Den Fahrer erwartet nun nicht nur die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Trunkenheitsfahrt und des unbefugten Gebrauchs des Radladers, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.