Die Mobilfunkgesellschaft Vodafone hat auf der Brunckstraße in Speyer eine Mobilfunkstation mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Gleichzeitig will das Unternehmen die Mobilfunkabdeckung verbessern.

Wie Vodafone mitteilt, sollen bis Mitte kommenden Jahres drei weitere Mobilfunk-Bauprojekte in Speyer realisiert werden, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in die Stadt zu bringen. Hintergrund des Ausbaus ist eine positive Entwicklung, die Vodafone sieht und wie folgt beschreibt: „Der mobile Datenverkehr in Städten wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell rund 28 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Zeitungen und anderen Medien zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den weiteren Netzausbau Rechnung“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Ziel der Ausbauoffensive sei es, das bestehende Mobilfunknetz weiter zu verstärken und zudem bis 2025 möglichst die gesamte Bevölkerung auch an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei werde Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden acht Mobilfunk-Standorten in Speyer in Betrieb nehmen. „Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern“, so Vodafone. Aktuell seien bereits vier Standorte in Speyer mit 5G-Technologie ausgestattet – und der erste habe bereits 5G+.

Parallel zum 5G- und 5G+-Aufbau baut Vodafone auch sein bestehendes Mobilfunknetz in Speyer weiter aus. Dem Unternehmen zufolge sind aktuell 99,9 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angeschlossen, und 99,9 Prozent der Bevölkerung können das mobile Breitbandnetz LTE nutzen. Bis Mitte 2023 will Vodafone sein Mobilfunk-Bestandsnetz verbessern, um Funklöcher zu schließen sowie die Breitband-Kapazitäten und Geschwindigkeiten zu steigern.