Zum Abschied gewinnen die Oberliga-Damen der TuS Heiligenstein knapp. Der Trainer wechselt nach Wörth. Wo die Spielerinnen hingehen.

Im letzten Rundenspiel in der Damen-Oberliga bezwangen die Damen der TuS Heiligenstein die HSG Nahe-Glan nach einem stetigen Auf und Ab schließlich mit 29:28. Das gesamte Match war vor- und nachher emotional stark davon geprägt, dass die Mannschaft nach dem Rundenende abgemeldet wird. Umso erfreulicher ist die fast unglaubliche Vizemeistermeisterschaft, die mit schmalem Kader und letztlich tollem Punktekonto errungen wurde. Die Begegnung selbst war von der Leistung und dem Spielverlauf wieder ein Wechselbad. Direkt nach Spielbeginn lag das Team 1:4 zurück, schaffte es dann aber, besser ins Match zu kommen. Es dauerte allerdings bis zur 22. Minute, bis der 10:10-Ausgleich geschafft war. Nahe-Glan ging aber dennoch mit einer 15:14-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel legten die Rheinhessen direkt wieder auf 18:14 vor. Der TuS kämpfte sich erneut zurück und ging Mitte der zweiten Hälfte erstmals in Führung. In der 54. Minute schien die Partie beim 28:24 entschieden.

Siegtor in Schlussminute

Die allgemeine Stimmung und Nervosität brachte die Gäste nochmals auf 28:28 zurück, ehe Leonie Kinsler in der Schlussminute der 29. TuS-Treffer gelang. Nach einer Parade von Torhüterin Judith Regner in letzter Sekunde konnte ein weiterer Erfolg bejubelt werden. Damit war ein schöner Abschluss sichergestellt.

Nach drei erfolgreichen Jahren wechselt Trainer Gerd Götz zum TV Wörth. Celine Müller und Vanessa Onohiol schließen sich den Südpfalz Tigern an, Marlen Eichberger wechselt zur VTV Mundenheim und Lisa-Marie Steffens geht zur HSG Dudenhofen-Schifferstadt. Alle weiteren Spielerinnen beenden ihre Laufbahn, nehmen eine Auszeit bzw. verstärken das TuS Heiligenstein-Damenteam in der Bezirksoberliga.