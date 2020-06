Erste Kontrollen wegen der jüngsten Corona-Ereignisse bei Unternehmen der Fleischbranche werden auch in Speyer umgesetzt. Das zuständige Gesundheitsamt führt am Dienstag beim Zerlegebetrieb Vitalfleisch die Tests zur Gesundheitsprävention durch. Das hat Geschäftsführer Herman Withake am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Bis dato seien keine Corona-Fälle im Unternehmen festgestellt worden. Auch aktuell gebe es keine. Es sei zudem bereits „auf Eigeninitiative hin“ die Anordnung getroffen, dass alle Mitarbeiter, die sich im Urlaub befanden, vor Arbeitsbeginn einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Des Weiteren würden tägliche Fiebermessungen aller Mitarbeiter vor Arbeitsantritt durchgeführt. „Mit diesen Maßnahmen möchten wir versuchen, ein hohes Maß an Sicherheit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten“, so Withake. Auch Werkverträge sind bei dem Unternehmen schon lange auf dem Prüfstand. Ein Großteil der 49 Mitarbeiter ist laut Geschäftsführer bereits fest bei der Vital-Fleisch GmbH angestellt. In der Produktion gebe es nur einen Werkvertrag. Er bestehe seit mehr als zehn Jahren mit einem deutschen Unternehmen. 90 Zerleger seien darüber nach deutschem Gesetz angemeldet und sozialversichert und würden deutlich über Mindestlohn bezahlt. „Wir führen aktuell schon Gespräche, um die Werksarbeiter fest in unser Unternehmen einzubinden“, betonte Withake. Das 1998 gegründete Unternehmen hatte 2019 einen Umsatz von rund 84 Millionen Euro.