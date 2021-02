In sechs Fällen wurde in Speyer mittlerweile eine Ansteckung mit einer Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Freitag hervor. In fünf der Stadt bekannten Fällen handelt es sich laut einer Verwaltungssprecherin um die britische Variante B117. Diese Mutation war einige Tage zuvor in zwei Fällen nachgewiesen worden. Insgesamt wurden für Speyer am Freitag sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 1982 Speyerer nachweislich mit dem Virus angesteckt. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet – insgesamt ist es der 73. Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer ist am Freitag auf 63,3 gestiegen (Vortag: 53,4).