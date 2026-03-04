Das St.-Vincentius-Krankenhaus hat eine neue Pflegeleitung. Barbara Brandt und Sebastian Schäfer kümmern sich darum, dass die Patienten gut versorgt sind. Wie machen sie das?

Nein, dass demnächst Pflegeroboter durch die Gänge des St.-Vincentius-Krankenhauses düsen, auf den Stationen Mahlzeiten verteilen und bei den Kranken den Blutdruck messen, darauf müssen Patienten und Mitarbeiter noch nicht gefasst sein. „Derzeit sind wir noch vollauf mit der digitalen Patientenakte beschäftigt“, sagt Barbara Brandt und schmunzelt über die Vision vollautomatisierter Helfer. Dennoch „müssen wir uns darüber Gedanken machen, auch über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz“, ist der 43-Jährigen bewusst. Als Mitglied der Pflegedirektion gehört genau das zu ihren Aufgaben im Klinikkomplex an der Holzstraße: Konzepte für eine Pflege zu entwickeln, die auf der Höhe der Zeit ist und die Möglichkeiten nutzt, welche neue Technologien bieten.

Doch nicht allein die technischen Entwicklungen gilt es im Auge zu behalten. Auch die gesellschaftlichen Veränderungen bringen Herausforderungen für die Pflege mit sich. „Wir haben in Deutschland eine alternde Bevölkerung, die zunehmend auf Hilfe angewiesen ist“, sagt Sebastian Schäfer. Der 37-Jährige bildet mit Brandt das neue Führungsduo, das die Pflegesparte am „Vincenz“ in die Zukunft führen soll. Während also einerseits eine wachsende Anzahl von Menschen mehr Unterstützung benötigt, gibt es auf der anderen Seite potenziell immer weniger Hände, die die Betreuung gewährleisten können, Stichwort Fachkräftemangel. „Darauf müssen wir Antworten finden“, betont Schäfer.

Pflege braucht neue Ideen und mehr Köpfe

Erste Lösungsansätze gibt es bereits. So kümmert sich seit vergangenem Oktober ein zweiköpfiges Team am „Vincenz“ um Patienten, die geistig verwirrt sind – entweder, weil sie nach medizinischen Eingriffen kognitive Einschränkungen haben oder weil sie dauerhaft an Demenz erkrankt sind. Ein Beispiel dafür, wie Krankenhausmedizin dem demografischen Wandel begegnen kann.

Eine andere Möglichkeit ist, verstärkt in Pflegeberufen auszubilden und auch international um Nachwuchskräfte zu werben, in Südeuropa, Lateinamerika oder Asien. Aktuell sei das 219-Betten-Krankenhaus zwar mit rund 420 Kräften im Pflegebereich gut aufgestellt und es gebe einen regen Zulauf an Azubis, doch „wir brauchen weiteres Personal“, schildert Brandt. So ist schon seit Längerem für Ende des Jahres die Eröffnung einer neuen Station mit 37 Betten geplant. Das will gut vorbereitet sein.

Geschäft von der Spritze auf gelernt

Was dazu aus dem Blickwinkel der Pflege notwendig ist, weiß Barbara Brandt aus eigener Erfahrung. Die Mutter zweier 17 und 13 Jahre alten Söhne hat Krankenschwester gelernt, „ganz klassisch“, wie sie sagt, und auf einer Station für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Stadtklinik Frankenthal gearbeitet. Dabei habe sie festgestellt, dass sie gern Leitungsaufgaben wahrnehmen würde, berichtet die 43-Jährige: „In Frankenthal war das leider nicht möglich.“ Daher habe sie sich im Jahr 2020 auf eine Stationsleitung im „Vincenz“ beworben – und wurde von der damaligen Pflegedirektorin Monika Heidenmann gewissermaßen abgefangen und in die Pflegedirektion gelotst, zunächst als Assistenz. Später wurde Brandt, die mit ihrer Familie im Speyerer Umland lebt, Heidenmanns Stellvertreterin.

Seit Februar, mit dem Ruhestand ihrer Chefin, steht Brandt nun selbst in vorderster Linie in der Verantwortung. Allein schultern muss sie diese nicht. Dafür seien die Aufgaben mittlerweile zu vielfältig, sagt sie. Einen engen Austausch mit der wachsenden Mitarbeiterschar pflegen, stets ein offenes Ohr für deren Bedürfnisse haben, immerzu ansprechbar sein – Brandt ist froh, dass sie sich das enorme Pensum mit Schäfer teilen kann.

Aus der Kurpfalz zurück

Der 37-Jährige absolvierte seine Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger am Ludwigshafener St. Annastift, bevor er Pflegemanagement studierte und im Heidelberger Agaplesion-Bethanien-Krankenhaus bis zum Pflegedirektor der auf Geriatrie-Patienten spezialisierten Einrichtung aufstieg. Im Februar wechselte der Vater zweier drei und sechs Jahre alten Töchter ans „Vincenz“, das nicht nur das größere und breiter aufgestellte Krankenhaus sei, sondern auch näher an der Heimat liege. Der gebürtige Altriper lebt mit seiner Familie in Neuhofen.

Dass die Pflegedirektion nunmehr eine Doppelspitze hat, die zudem dieselbe Vorstellung von Pflege teile, sieht Schäfer als Vorteil angesichts der vielen Fragen, mit denen man sich beschäftigen müsse. Wie Brandt sind Schäfer die christlichen Werte wichtig, für die das „Vincenz“ als Haus in der Tradition der Niederbronner Schwestern stehe. Es gelte, Mitarbeitern wie Patienten wertschätzend zu begegnen.

Neue Energie für den beruflichen Alltag tankt Brandt in der Familie, mit der sie nach eigenem Bekunden viel Zeit verbringt. Hat sie die Gelegenheit, besucht die neue Pflegedirektorin am liebsten Freizeitparks und Musicalaufführungen. „Ich koche gerne und verbringe viel Zeit mit den Kindern“, schildert Schäfer seine Freizeitgestaltung. Abends schaue er mit seiner Frau gern Serien. Ob es darin auch um Krankenhäuser und Pflegeroboter geht, ist nicht bekannt.