Das St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer ist von der Landesregierung gefragt worden, ob es in der Lage sei, ein dezentrales Impfzentrum aufzubauen. Dies habe man, wie die ärztliche Direktorin des Krankenhauses, Cornelia Leszinski, mitteilt, abgelehnt. Grund sei, dass der Chefarzt der Urologie, Gerald Haupt, selbst große Impfaktionen organisiere und auch in dessen MVZ in der St.-German-Straße sehr impfe. „Dabei unterstützen wir ihn. Wir haben auch nicht das Personal, um ein zusätzliches Impfzentrum zu betreiben“, erklärt Leszinski. Personal sei schon am Testzentrum gefordert, welches das Krankenhaus mit der Unterstützung von Stadt und dem Roten Kreuz betreibe. Beim Diakonissen-Krankenhaus lag bis gestern noch keine Anfrage des Landes zu einem dezentralen Impfzentrum vor.