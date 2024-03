In ein Gymnasium in der Vincentiusstraße ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Die Polizei fasste nach eigenen Angaben einen 18-Jährigen, der „zweifelsfrei als Täter identifiziert“ wurde. Wie die Polizei mitteilt, seien die Beamten und die Feuerwehr um kurz vor Mitternacht durch einen ausgelösten Brandmeldealarm alarmiert worden. Vor Ort hätten die Polizisten mehrere offenstehende Schränke des Kiosks festgestellt, jedoch keinen Brand. Die Beamten forderten demnach weitere Streifen an und sahen vor Ort eine Person, die aus dem Fenster des Gebäudes auf eine Brüstung gesprungen und anschließend geflüchtet sei. Bei der Begehung des Schulgebäudes stellte die Polizei nach eigenen Angaben weitere geöffnete und durchwühlte Schränke fest. Zudem bemerkten sie ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster und eine geöffnete Fluchttür. In der Nähe der Schule sei der 18-Jähriger aufgegriffen und zur Dienststelle gebracht worden. Er habe Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe und eine Packung Pfefferminz-Kaubonbons aus der Schule gestohlen. Den Sachschaden am Gebäude schätzen die Beamten auf einen vierstelligen Betrag.