„Bis auf zwei Mitarbeiter, die erkrankt sind, arbeiten seit Montag wieder alle im Bereich der Küche und Caféteria. Unterstützung von außen ist daher nicht mehr nötig.“ Das hat der Verwaltungsdirektor des Sankt-Vincentius-Krankenhauses, Bernhard Fischer, am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Vor gut zwei Wochen waren insgesamt neun Mitarbeiter an Cocvid-19 erkrankt. Alle 32 Mitglieder der betroffenen Schicht befanden sich in Quarantäne. „Der Fall hat gezeigt, wie wichtig es ist, nicht nur Infizierte zu identifizieren, sondern möglichst früh und umfassend auch Kontaktpersonen zu erfragen, sie in Quarantäne zu schicken und sie ebenfalls zu testen“, so Fischer. Dies gelte für Unternehmen, aber auch für den privaten Bereich. Auch wenn das nicht immer einfach sei, „es schützt vor einer Infektion mit dem Coronavirus und verhindert seine weitere Ausbreitung“. In der Klinik musste in der Zeit der Erkrankung zeitweise Personal aus dem Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen sowie Fremdpersonal aushelfen. Die Versorgung der Patienten war laut Klinik aber nie gefährdet.

